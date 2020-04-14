"Барселона" и "Челси" могут провести обмен игроков

Европейские гранды готовы провернуть сделку по обмену своих игроков, так как из-за пандемии коронавируса приобретение футболистов за деньги не входит в планы клубов.

Фото: chelseanews.ru

По информации испанского издания Mundo Deportivo, в сделку войдут Филиппе Коутиньо и Н’Голо Канте, стоимость каждого из которых приблизительно находится на отметке в 70 миллионов евро. Отмечается, что в Лондоне недовольны формой Канте, а Коутиньо, выступающий за "Баварию" на правах аренды, не входит в планы каталонцев.



Ранее в СМИ появилась информация, что "Ювентус", "ПСЖ" и мадридский "Реал" готовы предложить контракт французу, а бразилец, в свою очередь, интересен "Тоттенхэму" и "Манчестер Юнайтед".