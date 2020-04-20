Две встречи с участием российских игроков попали в топ-50 матчей десятилетия

Британский журнал FourFourTwo составил список из 50-ти лучших матчей за последние 10 лет.
Фото: Чемпионат
Первую строчку рейтинга занял полуфинал ЧМ-2014, в котором Германия разгромно победила Бразилию со счетом 7:1.

Также в тройке лучших матчей по мнению журнала игра 38-го тура АПЛ сезона 2011/12 между "Манчестер Сити" и "Куинз Парк Рейнджерс", который закончился волевой победой "горожан" и, как итог, их чемпионством, а также разгром мадридского "Реала" во встрече с "Барселоной" 0:5 в 2011 году.

В рейтинг FourFourTwo также попали две встречи с участием российских игроков. На девятом месте матч между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" в сезоне 2010/2011, который закончился со счетом 4:4. Игравший тогда за "канониров" Андрей Аршавин сделал две результативные передачи.

На 13-й строчке рейтинга матч Кубка Лиги между "Редингом" и "Арсеналом" (5:7) в 2012 году. Аршавин оформил две голевые передачи, а форвард хозяев Павел Погребняк забил гол.


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Теги: Аршавин Погребняк Арсенал Рединг
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