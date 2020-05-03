"Рома" выкупит Мхитаряна у "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" готов продать хавбека Генриха Мхитаряна в "Рому".
Фото: Vbet News
Как сообщает The Mirror, английский клуб запросит у римлян за выкуп полузащитника 10 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что руководство римлян удовлетворено игрой Мхитаряна и хочет сохранить его в клубе.

Мхитарян перешёл в "Рому" летом 2019-го года из "Арсенала" на правах аренды на один сезон. "Арсенал" хочет получить за Мхитаряна 25 миллионов евро. "Рома" надеется снизить цену в ходе переговоров.

В текущем сезоне Мхитарян записал на своё счёт 6 голов и 4 результативных передачи в 20-ти матчах за "Рому" во всех турнирах.


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Теги: Мхитарян Арсенал Лондон Рома АПЛ Серия А
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