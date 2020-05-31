Как сообщает Marca, главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью не хочет приглашать бразильца в клуб. По мнению тренера, заработная плата футболисту в размере 15 млн евро в год не будет соответствовать финансовой концепции "шпор".
В нынешнем сезоне Коутиньо на правах аренды выступает за мюнхенскую "Баварию".
Моуринью не хочет видеть Коутиньо в "Тоттенхэме"
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не перейдет в "Тоттенхэм".
Фото: © Global Look Press
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