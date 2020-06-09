"Манчестер Сити" отказался продавать Сане в "Баварию" за 40 миллионов

Стало известно, за какую сумму "Манчестер Сити" готов расстаться с полузащитником Лероем Сане.

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Как сообщает Sky Sport Deutschland, "Бавария" сделала английскому клубу предложение в размере 40 миллионов евро, на что "Ман Сити" ответил отказом.



"Горожане" готовы продать 24-летнего футболиста за 70 миллионов евро.



Сане мог перейти в "Баварию" прошлым летом, но из-за травмы игрока сделка сорвалась.