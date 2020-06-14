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Почеттино - о своем будущем: это вопрос на миллион долларов

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино порассуждал на тему возможного продолжения карьеры.
Фото: Epa
- Где я буду работать дальше? Это вопрос на миллион долларов. Мой помощник часто задает мне этот вопрос. Думаю, что нужно быть готовым к тому, куда решит меня направить футбол, - приводит слова Почеттино Cope.

Последним местом работы 48-летнего аргентинца был английский "Тоттенхэм", которым он руководил с 2014 по 2019 год. Также ранее специалист возглавлял "Эспаньол" и "Саутгемптон".

В СМИ появлялась информация, что Почеттино может возглавить "Ньюкасл".


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Теги: Почеттино Тоттенхэм Ньюкасл АПЛ
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