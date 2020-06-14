- Где я буду работать дальше? Это вопрос на миллион долларов. Мой помощник часто задает мне этот вопрос. Думаю, что нужно быть готовым к тому, куда решит меня направить футбол, - приводит слова Почеттино Cope.
Последним местом работы 48-летнего аргентинца был английский "Тоттенхэм", которым он руководил с 2014 по 2019 год. Также ранее специалист возглавлял "Эспаньол" и "Саутгемптон".
В СМИ появлялась информация, что Почеттино может возглавить "Ньюкасл".
Почеттино - о своем будущем: это вопрос на миллион долларов
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино порассуждал на тему возможного продолжения карьеры.
Фото: Epa
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!