Гвардиола ответил Клоппу и Моуринью по поводу ФФП: мы чисты. Если хотят, пусть позвонят, я объясню

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал реакцию своих коллег на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить наложенную на клуб дисквалификацию.

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УЕФА отстранил "Сити" от еврокубков за нарушения финансового фэйр-плэй, но CAS отменил бан и снизил штраф для клуба до 10 миллионов евро.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил опасения по поводу осложнения ситуации, которым грозит футболу вседозволенность для богатых клубов.



Моуринью назвал решение CAS "позором" и поставил крест на финансовом фэйр-плэй.



"Если они хотят поговорить, то я здесь.



Решение, которое вынесли три независимых судьи, было ясно. Но, если они хотят, то они знают мой телефон, пусть звонят, я объясню. Это вообще не проблема.



Все предположения о том, что мы лжем или жульничаем, были ошибочными. Мы чисты", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.