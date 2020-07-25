"Вспомните, какие игроки в прошлом играли в "Арсенале" на позиции Гендузи и Озила. Касорла, Росицкий, Аршавин, Рэмси, Мхитарян. Этих футболистов сейчас нет в клубе. Мы должны возобновить этот цикл. Если не сделаем это, за "Арсенал" больше не будут выступать такие футболисты. Они - важная часть любого состава", - цитирует Артету Sky Sports.
"Арсенал" за тур до конца чемпионата идет на 10-м месте в турнирной таблице. Завтра в 38-м туре АПЛ "канониры" сыграют против "Уотфорда".
Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 год.
Артета: "Арсеналу" нужны такие футболисты, как Аршавин и Мхитарян
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что команде не хватает футболистов высокого уровня.
Фото: ФК "Арсенал"
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