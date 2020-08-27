Интерес к колумбийцу проявляет "Эвертон". По информации источника, "ириски" готовы заплатить за трансфер футболиста 25 млн евро. Препятствием к переходу Хамеса в "Эвертон" может стать зарплата игрока. Английский клуб готов платить 4,5 млн евро в год, что в 2 раза ниже, чем по нынешнему контракту колумбийца с "Реалом". Ранее именно из-за того, что Хамес не готов пойти на понижение зарплаты, не состоялся его переход в мадридский "Атлетико".
Напомним, что минувшем сезоне Ла Лиги 29-летний полузащитник появился на поле 8 раз, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Ранее в СМИ сообщалось, что продажа Хамеса является одной из приоритетных задач "Реала" в летнее трансферное окно.
Источник: Mundo Deportivo
Хамес может продолжить карьеру в АПЛ
Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес близок к переходу в клуб Английской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Реал"
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