По данным источника, испанский клуб не намерен продавать 21-летнего защитника менее чем за 90 млн евро. Сообщается, что "Манчестер Сити" на станет предлагать за защитника более 70 млн евро. Также ранее сообщалось об интересе к Кунде со стороны "Барселоны" и мадридского "Реала".
Француз перешел в "Севилью" из "Бордо" в 2019 года за 25 млн евро. В минувшем сезоне испанского чемпионата Кунде принял участие в 29 матчах, в которых забил 1 гол, сделал 2 результативные передачи и получил 6 желтых карточек.
Источник: Marca
"Севилья" отказалась продавать Кунде в "Ман Сити" за 55 млн евро
"Севилья" отклонила предложение "Манчестер Сити" о трансфере защитника Жюля Кунде за 55 млн евро.
Фото: ФК "Севилья"
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