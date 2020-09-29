"Вест Хэм" заинтересован в приобретении 28-летнего сербского игрока. Молотобойцы готовы предложить "Наполи" за Максимовича около 15 млн евро, сообщает Daily Mail.
В прошлом сезоне Серии А Максимович в составе "Наполи" провел 22 матча и забил 1 мяч.
Напомним, что с января по июнь 2018 года сербский защитник на правах аренды защищал цвета "Спартака".
Бывший игрок "Спартака" Максимович может перейти в "Вест Хэм"
Защитник "Наполи" Никола Максимович интересен клубу АПЛ.
Фото: ФК "Наполи"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!