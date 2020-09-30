"Сделал паузу после повреждения, но боль не уходила". Зинченко пропустит матчи Лиги наций

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко пропустит ближайшие матчи Лиги наций.

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- На четвёртый день после возвращения из сборной почувствовал дискомфорт и ушёл с тренировки. Сканирование показало небольшое повреждение. Сделал паузу на пять-семь дней, после этого вернулся к тренировкам, но боль не уходила, - цитирует Зинченко iSport.ua.



Защитник также отметил, что после обследования было диагностировано повреждение приводящей мышцы. Сроки восстановления составят около 3-х недель.



Зинченко пропустит ближайшие матчи сборной Украины в Лиге наций против Германии и Испании, а также товарищеский поединок с Францией.



Ранее была информация, что Зинченко попал в сферу интересов "Барселоны".