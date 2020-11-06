"Реал" продал Регилона в "Тоттенхэм" из-за его конфликта с сыном Зидана

Стало известно, почему "Реал" решил расстаться с защитником Серхио Регилоном и продать его в "Тоттенхэм".

Фото: ФК "Реал"

По информации источника, у Регилона напряженные отношения с Люкой Зиданом, сыном главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана. Из-за конфликта с Люкой у защитника испортились отношения с его отцом. Это и стало причиной перехода Регилона в "Тоттенхэм".



В составе "шпор" 23-летний испанский защитник провел 3 матча в Английской Премьер-Лиге, в которых отличился двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.



Источник: El Confidencial