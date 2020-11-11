Руководство "красных дьяволов" обратилось к португальскому нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду с просьбой вернуться в "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне, сообщают СМИ. По данным источника, 35-летний форвард рассматривает этот вариант. Однако его контракт с туринским "Ювентусом" истекает летом 2022 года, и для осуществления этого трансфера летом "МЮ" придется прийти к соглашению по данному вопросу с руководством "старой синьоры".
Криштиану Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с августа 2003 по июль 2009 года, после чего перешел в мадридский "Реал". За "красных дьяволов" португалец провел 292 матча, в которых забил 118 голов и отдал 69 результативных передач.
Источник: Goal.com со ссылкой на ESPN
Источник: "Манчестер Юнайтед" обратился к Роналду с просьбой о возвращении в следующем сезоне
"Манчестер Юнайтед" предложил форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду вернуться в "МЮ" в следующем сезоне.
Фото: Getty Images
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