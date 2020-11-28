"Челси" заинтересован в Месси

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси попал в сферу интересов "Челси".

Фото: Mundo Deportivo

Сообщается, что лондонский клуб готов подписать контракт с аргентинцем будущим летом на правах свободного агента. Ранее была информация, что на Месси также претендует "Манчестер Сити". Его контракт с каталонским клубом истекает летом 2021 года.



В текущем сезоне Ла Лиги 33-летний Месси в составе "Барселоны" провел 8 матчей и забил 3 мяча.



Источник: Goal.com