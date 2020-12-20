Ширеру задали вопрос, сохранит ли "Арсенал" прописку в Премьер-Лиге по итогам сезона.
"Я бы не был так уверен. Не с тем стартовым составом и не с тем отношением некоторых из этих футболистов. Ужасно, никакого креатива, игроки недостаточно работают. Артета должен беспокоиться, полагаясь на этих футболистов, которые пытаются спасти его от увольнения", - ответил Ширер.
Отметим, что "Арсенал", набрав 14 очков, пребывает на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. От зоны вылета команду Микеля Артеты отделяют четыре очка.
Источник: BBC
Ширер: останется ли "Арсенал" в АПЛ? Не уверен
Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер заявил, что "Арсенал" может вылететь из АПЛ по итогам нынешнего сезона.
Фото: Imago-images / Global Look Press
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