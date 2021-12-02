Кэхилл: Билялетдинов был самым крутым россиянином в АПЛ

Посол наследия ЧМ-2022 в Катаре Тим Кэхилл, считает, что его экс-партнер по "Эвертону" Динияр Билялетдинов был лучшим россиянином в АПЛ на фоне Андрея Аршавина и Романа Павлюченко.

Фото: Getty images





Динияр Билялетдинов выступал за "Эвертон" с 2009 по 2012 год. За ливерпульский клуб россиянин провел 77 матчей, в которых забил 9 голов и стал автором 12 результативных передач. Также Билялетдинов защищал цвета "



Источник: "Аршавин, Билялетдинов и Павлюченко. Кто был самым крутым в АПЛ? Билли - мой фаворит. Он мой близкий друг, мы до сих пор поддерживаем связь. Забивал отличные голы, а левая нога у него - просто невероятная. Мы делили с ним раздевалку и жили в одном городе. Он - замечательный парень и настоящий друг", - сказал Кэхилл.Динияр Билялетдинов выступал за "Эвертон" с 2009 по 2012 год. За ливерпульский клуб россиянин провел 77 матчей, в которых забил 9 голов и стал автором 12 результативных передач. Также Билялетдинов защищал цвета " Локомотива ", " Спартака ", "Рубина", " Торпедо " и "Анжи".Источник: Матч ТВ