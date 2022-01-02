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Рангник: Кавани знает, что я не позволю ему уйти в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что форвард манкунианцев Эдинсон Кавани вряд ли покинет клуб раньше окончания контракта.
Фото: XinHua / Global Look Pres
"Мы переговорили насчет Эди, и он знает, что я точно не позволю ему уйти в январе. Эди нам будет нужен однозначно. У нас было несколько бесед в последние пару недель. Я ему с самого первого дня говорил, что для меня он весьма важный игрок", - сказал Рангник.

Сегодня появилась информация, что "Ювентус" заинтересован в том, чтобы на полгода взять Кавани в аренду, временно заменив другого футболиста выступающего на правах аренды - Альваро Морату, который хочет перейти в "Барселону".

Кавани присоединился к манкунианцам в октябре 2020-го, перебравшись в качестве свободного агента из "ПСЖ". До этого он также выступал за "Наполи", "Палермо" и "Данубио".

В текущем сезоне Кавани выходил на поле в 7 матчах АПЛ, в которых забил 2 мяча. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 4 млн евро. В феврале Кавани исполнится 35 лет.

Источник: utdreport


Теги: Рангник Кавани Манчестер Юнайтед Зарубежные трансферы
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