Вице-президент "Вест Хэма": действиям Зума нет никаких оправданий. Я, как и все, была шокирована увиденным

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди прокомментировала инцидент с защитником лондонцев Куртом Зума.

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"Позвольте мне внести полную ясность – действиям Курта Зума нет никаких оправданий. Я, как и все, кто посмотрел видео, которое получило распространение на этой неделе, была шокирована увиденным. Мы действовали максимально быстро и оштрафовали его на максимально возможную сумму", - цитирует Брэйди Daily Mail.



Напомним, 8 февраля в сеть попало видео, на котором Курт Зума издевается над своей кошкой. В ролике футболист бросает в кошку туфли, а также пинает ее ногой. Сообщалось, что видео выложил брат футболиста Йоан. В скором времени Зума извинился за свое поведение. Защитники прав животных потребовали судить защитника и выгнать его из сборной Франции.



В нынешнем сезоне на счету Зума 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отличился одним забитым мячом. Летом прошлого года француз перебрался в "Вест Хэм" из "Челси".