"Челси" обыграл "Палмейрас" в финале клубного чемпионата мира

Лондонский "Челси" стал победителем клубного чемпионата мира.

Фото: ФК "Челси"

Клубный чемпионат мира



Финал



"Челси" 2:1 "Палмейрас"



Голы: Лукаку, 55, Хавертц, 117 (пен.) - Вейга, 64

"Челси" удалось выйти вперед на 55-й минуте встречи, отличился Ромелу Лукаку. Но уже девять минут спустя Вейга сравнял счет с пенальти. После этого команды не смогли отличиться до окончания основного времени встречи.Дополнительное время также подходило к концу и приближалось к серии пенальти, когда арбитр снова назначил одиннадцатиметровый, но на этот раз в ворота бразильской команды. Хавертц использовал возможность и принес своей команде победу."Челси" впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира. В последний раз они уступили в финале "Коринтиансу" в 2012-м году (0:1).