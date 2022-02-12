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"Челси" обыграл "Палмейрас" в финале клубного чемпионата мира

Лондонский "Челси" стал победителем клубного чемпионата мира.
Фото: ФК "Челси"
Клубный чемпионат мира

Финал

"Челси" 2:1 "Палмейрас"

Голы: Лукаку, 55, Хавертц, 117 (пен.) - Вейга, 64


"Челси" удалось выйти вперед на 55-й минуте встречи, отличился Ромелу Лукаку. Но уже девять минут спустя Вейга сравнял счет с пенальти. После этого команды не смогли отличиться до окончания основного времени встречи.

Дополнительное время также подходило к концу и приближалось к серии пенальти, когда арбитр снова назначил одиннадцатиметровый, но на этот раз в ворота бразильской команды. Хавертц использовал возможность и принес своей команде победу.

"Челси" впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира. В последний раз они уступили в финале "Коринтиансу" в 2012-м году (0:1).


Теги: Челси Палмейрас
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