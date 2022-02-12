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Скоулз - о Рангнике: в "МЮ" должны быть лучшие из лучших, а не тот, кто тренировал два года из последних 10 лет

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал главного тренера манкунианцев Ральфа Рангника.
Фото: DeFodi Images / Contributor / Gettyimages.ru
"Футболисты "МЮ" вообще не хотят заниматься черновой работой и отрабатывать без мяча. Почему так? Потому что у одной команды есть настоящий тренер, а у другой — спортивный директор.

Это "Манчестер Юнайтед". У вас должны быть лучшие из лучших, а не спортивный директор, который тренировал два года из последних 10 лет", - цитирует Скоулза Manchester Evening News.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" не смог удержать победу над "Саутгемптоном" - 1:1. Это уже третья ничья кряду для "красных дьяволов". Ранее они разошлись миром с "Бернли" (1:1) и "Мидлсбро" (1:1).

Рангник возглавил клуб в начале декабря 2021-го года. Ранее он занимал пост руководителя по спорту и развитию в московском "Локомотиве". Сообщалось, что немецкий специалист станет временным тренером манкунианцев до окончания сезона, после чего может занять другой пост внутри системы клуба.


Теги: Рангник Манчестер Юнайтед Скоулз
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