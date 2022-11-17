Роналду - об отказе выходить на замену за "МЮ": тренер меня спровоцировал. Неприемлемо, что меня выпускают на 3 минуты

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду объяснил свое решение об отказе выходить на замену в матче против "Тоттенхэма"

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"Скажем так: я жалею об этом, но в то же время я чувствовал, что тренер меня спровоцировал. Для меня неприемлемо, что меня выпускают на поле на три минуты. Извините, но я не такой игрок. И я знаю, что могу дать команде", - сказал Роналду.



Напомним, на последних минутах матча 12-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (2:0) главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг попросил Роналду готовиться к выходу на поле. Португалец отказался и демонстративно покинул скамейку запасных. После этого клуб ненадолго отстранял форварда от работы с основной командой.



Источник: The Sun

