- Я не знаю, почему в АПЛ так поступили. Они вместе с УЕФА высказываются против дискриминации и расизма, но тут просматриваются их признаки. Можно куда-то обратиться по этому поводу.
Ранее Английская Премьер-Лига на своем официальном YouTube-канале выпустила видеоролик, в котором были представлены голы футболистов, являющихся представителями всех стран, игроки которых принимали участие в матчах высшего дивизиона чемпионата Англии. Всего было представлено 103 гола по числу стран, среди которых не оказалось России.
В АПЛ выступал ряд российских футболистов, среди которых Роман Павлюченко, Юрий Жирков и Андрей Аршавин.
Источник: "Газета.ru"
Булыкин - о скандальном видео АПЛ: просматриваются признаки дискриминации и расизма
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал скандальный видеоролик АПЛ без россиян.
Фото: Чемпионат.com