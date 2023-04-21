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Канчельскис: после ухода Абрамовича "Челси" превратился из топ-клуба АПЛ в посмешище

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что "Челси" без Романа Абрамовича превратился в посмешище.
Фото: ФК "Навбахор"
- Думаю, что после ухода Романа Абрамовича "Челси", конечно, превратился из топ-клуба АПЛ в посмешище. Это правда. При Абрамовиче лондонцы преобразились и регулярно завоёвывали титулы, брали Лигу чемпионов, выходили в финалы. Солидарен с болельщиками: они правы во всём. Желаю им удачи и чтобы они ещё когда-нибудь получили такого руководителя, как Абрамович.

Роман Абрамович был вынужден продать 100 процентов акций "Челси" после начала СВО на Украине. Сейчас владеет лондонским клубом американский бизнесмен Тодд Боули. При американском руководстве лондонцы пошли на крупные траты в зимнее трансферное окно. Самыми дорогими приобретениями "Челси" стали аргентинский полузащитник Энцо Фернандес, купленный у лиссабонской "Бенфики" за 120 миллионов евро, и украинский вингер Михаил Мудрик, приобретенный у донецкого "Шахтера" за 100 миллионов евро. Лондонцы вылетели из Лиги чемпионов, дважды уволив главного тренера по ходу сезона.

Источник: RT


АПЛ Канчельскис Абрамович Челси
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