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Фабрицио Романо: Арне Слот ведет переговоры о заключении контракта с “Ливерпулем”

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Наставник “Фейеноорда” Арне Слот может сменить Юргена Клоппа в “Ливерпуле”.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, английский клуб близок к назначению Слота на пост главного тренера летом. С наставником “Фейеноорда” уже обсуждаются условия контракта, а с клубом ведутся переговоры о сумме компенсации.

Напомним, сейчас “Ливерпуль” возглавляет Юрген Клопп. Уже после завершения текущего сезона немецкий специалист покинет должен главного тренера красных.

Источник: социальные сети журналиста Фабрицио Романо

Ливерпуль Юрген Клопп АПЛ Фейеноорд
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