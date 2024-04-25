Фабрицио Романо: Арне Слот ведет переговоры о заключении контракта с “Ливерпулем”

Наставник “Фейеноорда” Арне Слот может сменить Юргена Клоппа в “Ливерпуле”.



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Как сообщает источник, английский клуб близок к назначению Слота на пост главного тренера летом. С наставником “Фейеноорда” уже обсуждаются условия контракта, а с клубом ведутся переговоры о сумме компенсации.



Напомним, сейчас “Ливерпуль” возглавляет Юрген Клопп. Уже после завершения текущего сезона немецкий специалист покинет должен главного тренера красных.



Источник: социальные сети журналиста Фабрицио Романо