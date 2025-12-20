Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
ЛиверпульЗавершен
Лидс
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас1 тайм
Эвертон
0 - 1 0 1
Арсенал1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Осасуна
3 - 0 3 0
АлавесЗавершен
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 0 0 0
КремонезеЗавершен
Ювентус
1 - 0 1 0
Рома1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 3 1 3
БайерЗавершен

Холанд обогнал Роналду по голам в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Вест Хэмом" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
Встреча завершилась победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 3:0, а ключевую роль в успехе хозяев вновь сыграл Эрлинг Холанд.

Норвежский нападающий оформил дубль и тем самым вписал свое имя в историю английской Премьер-лиги. Два забитых мяча стали для Холанда 103-м и 104-м в чемпионате Англии. На достижение этой отметки форварду потребовалось всего 114 матчей, что позволило ему обойти Криштиану Роналду по количеству голов в АПЛ.

Португальский нападающий, выступавший ранее за "Манчестер Юнайтед", за свою карьеру в английском чемпионате отметился 103 забитыми мячами, однако для этого ему понадобилось значительно больше времени - Роналду провел на 122 матча больше, чем Холанд на данный момент.

