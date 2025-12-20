Холанд обогнал Роналду по голам в чемпионате Англии

Встреча завершилась победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 3:0, а ключевую роль в успехе хозяев вновь сыграл Эрлинг Холанд.
Норвежский нападающий оформил дубль и тем самым вписал свое имя в историю английской Премьер-лиги. Два забитых мяча стали для Холанда 103-м и 104-м в чемпионате Англии. На достижение этой отметки форварду потребовалось всего 114 матчей, что позволило ему обойти Криштиану Роналду по количеству голов в АПЛ.
Португальский нападающий, выступавший ранее за "Манчестер Юнайтед", за свою карьеру в английском чемпионате отметился 103 забитыми мячами, однако для этого ему понадобилось значительно больше времени - Роналду провел на 122 матча больше, чем Холанд на данный момент.
"Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Вест Хэмом" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии.
Фото: ФК "Манчестер Сити"