Барбоза: Сафонов - достойный преемник Яшина

Агент Пауло Барбоза высказался о голкипере "ПСЖ" Матвее Сафонове.
Фото: Getty Images
Футбольный агент назвал Матвея Сафонова самым сильным российским голкипером.

"Сафонова можно назвать самым сильным российским вратарем. Он и до этого отрезка был самым сильным. Матвей - молодец, потому что он показал те качества, которые бывают не у всех футболистов.

Сафонов показал, что у Яшина есть достойный преемник.
Матвей продемонстрировал всем свои лучшие качества в тяжелой обстановке", - сказал Барбоза "РБ Спорту".

Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб российский голкипер провел 8 матчей, пропустил 8 мячей и отыграл 3 встречи на ноль. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

Лев Яшин провел всю свою игровую карьеру в московском "Динамо". Он является единственным вратарем, получившим "Золотой мяч".

