Барбоза: Сафонов - достойный преемник Яшина

"Сафонова можно назвать самым сильным российским вратарем. Он и до этого отрезка был самым сильным. Матвей - молодец, потому что он показал те качества, которые бывают не у всех футболистов.
Сафонов показал, что у Яшина есть достойный преемник.Матвей продемонстрировал всем свои лучшие качества в тяжелой обстановке", - сказал Барбоза "РБ Спорту".
Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб российский голкипер провел 8 матчей, пропустил 8 мячей и отыграл 3 встречи на ноль. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.
Лев Яшин провел всю свою игровую карьеру в московском "Динамо". Он является единственным вратарем, получившим "Золотой мяч".