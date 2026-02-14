Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
17:00
ПюникНе начат
Ахмат
17:00
АГМКНе начат

Головин прокомментировал свои голевые передачи в матче с "Нантом"

Футболист "Монако" Александр Головин высказался о двух голевых передачах в матче против "Нанта".
Фото: ФК "Монако"
Футболист отметил, что "Монако" грамотно распорядился мячом в обоих эпизодах.

"Мне всегда приятно ассистировать партнерам, приносить пользу команде. В эпизодах с теми двумя голами нужно отметить, что оба раза мы здорово действовали в отборе на половине поля соперника. По сути, не давали им выйти из обороны. После этого нужно было просто грамотно распорядиться мячом, что мы и делали", - передает слова Головина "Матч ТВ".

Матч 18-го тура чемпионата Франции между "Монако" и "Нантом" состоялся вчера, 13 февраля. "Монегаски" одержали победу со счетом 3:1. Александр Головин записал на свой счет две голевые передачи.

Российский футболист выступает в составе французского клуба с конца июля 2018 года. В текущем сезоне на его счету 25 матчей, 2 гола и 4 результативные передачи. Трансферная стоимость полузащитника по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится