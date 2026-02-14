Головин прокомментировал свои голевые передачи в матче с "Нантом"

Футболист отметил, что "Монако" грамотно распорядился мячом в обоих эпизодах.
"Мне всегда приятно ассистировать партнерам, приносить пользу команде. В эпизодах с теми двумя голами нужно отметить, что оба раза мы здорово действовали в отборе на половине поля соперника. По сути, не давали им выйти из обороны. После этого нужно было просто грамотно распорядиться мячом, что мы и делали", - передает слова Головина "Матч ТВ".
Матч 18-го тура чемпионата Франции между "Монако" и "Нантом" состоялся вчера, 13 февраля. "Монегаски" одержали победу со счетом 3:1. Александр Головин записал на свой счет две голевые передачи.
Российский футболист выступает в составе французского клуба с конца июля 2018 года. В текущем сезоне на его счету 25 матчей, 2 гола и 4 результативные передачи. Трансферная стоимость полузащитника по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
Футболист "Монако" Александр Головин высказался о двух голевых передачах в матче против "Нанта".
Фото: ФК "Монако"