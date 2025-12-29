Вингер "Борнмута" согласовал контракт с "Манчестер Сити" - источник

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, стороны согласовали ключевые детали, касающиеся структуры выплат по отступным, и ожидается, что сделка будет официально завершена в ближайшие 48 часов.
Отмечается, что сам футболист уже договорился с "горожанами" по условиям личного контракта, что значительно ускорило процесс переговоров. В "Борнмуте" рассчитывают, что Семеньо ещё выйдет на поле в ближайшем матче команды.
В текущем розыгрыше АПЛ Семеньо провёл 17 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи, став одним из ключевых игроков своей команды.
Фото: ФК "Борнмут"