Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
ПюникЗавершен
Ахмат
3 - 2 3 2
АГМКЗавершен

Роналду снова сыграет за "Аль-Наср" после пропуска матчей

Криштиану Роналду начнёт матч против "Аль-Фатеха" с первых минут - нападающий включён в стартовый состав "Аль-Насра" на игру 22-го тура саудовской Про-Лиги.
Фото: Getty Images
Поединок состоится сегодня, 14 февраля, и стартует в 20:30 по московскому времени.

До этого португалец пропустил три встречи команды. По данным СМИ, отсутствие форварда было связано с его недовольством политикой Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) в отношении некоторых клубов, а также задержками выплат сотрудникам.

После 20 проведённых матчей "Аль-Наср" располагается на третьей позиции в таблице, имея в активе 49 очков.

