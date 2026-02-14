Роналду снова сыграет за "Аль-Наср" после пропуска матчей

Криштиану Роналду начнёт матч против "Аль-Фатеха" с первых минут - нападающий включён в стартовый состав "Аль-Насра" на игру 22-го тура саудовской Про-Лиги.

Фото: Getty Images

Поединок состоится сегодня, 14 февраля, и стартует в 20:30 по московскому времени.



До этого португалец пропустил три встречи команды. По данным СМИ, отсутствие форварда было связано с его недовольством политикой Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) в отношении некоторых клубов, а также задержками выплат сотрудникам.



После 20 проведённых матчей "Аль-Наср" располагается на третьей позиции в таблице, имея в активе 49 очков.