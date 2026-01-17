Матчи Скрыть

Холанд считает "Реал" главной целью в карьере - источник

Тема возможного переезда Эрлинга Холанда в Испанию снова набирает обороты.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
По данным Sky Sport, норвежский форвард "Манчестер Сити" рассматривает "Реал" как главный ориентир в карьере.

Также отмечается, что летний трансфер будет крайне непростым. Во-первых, Холанд связан с "Сити" долгосрочным контрактом до 2034 года. Во-вторых, для прихода норвежца "Реалу" может потребоваться расставание с Винисиусом Жуниором. В-третьих, общая стоимость сделки может превысить 500 млн евро.

В текущем сезоне Холанд провел 29 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 4 голевые передачи.

