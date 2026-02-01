Об этом сообщает Give me Sport.
На данный момент "Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 53 очка в 24 матчах.
Микель Артета возглавляет лондонский клуб с конца декабря 2019 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 37 матчей, одержала 29 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.
Главный тренер "Арсенала" Артета будет уволен, если не выиграет АПЛ - источник
Руководство "Арсенала" хочет расстаться с главным тренером Микелем Артетой, если клуб не выиграет АПЛ в текущем сезоне.
Фото: Getty Images