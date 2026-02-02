Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен

Футболист "Тоттенхэма" забил один из самых красивых голов сезона АПЛ

Форвард "Тоттенхэма" Доминик Соланке стал одним из главных действующих лиц матча 24-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".
Фото: Reuters
На 70-й минуте встречи 28-летний нападающий поразил ворота соперника эффектным ударом "скорпиона". Соланке пяткой из-за спины замкнул фланговую передачу и восстановил равенство в счете. По итоге матч завершился без выявленного победителя - 2:2.

Этот гол позволил "Тоттенхэму" подняться на 14-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 29 баллов. "Манчестер Сити" с 47 очками продолжает идти вторым, отставая от лидирующего "Арсенала" на шесть баллов.

