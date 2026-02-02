На 70-й минуте встречи 28-летний нападающий поразил ворота соперника эффектным ударом "скорпиона". Соланке пяткой из-за спины замкнул фланговую передачу и восстановил равенство в счете. По итоге матч завершился без выявленного победителя - 2:2.
Этот гол позволил "Тоттенхэму" подняться на 14-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 29 баллов. "Манчестер Сити" с 47 очками продолжает идти вторым, отставая от лидирующего "Арсенала" на шесть баллов.
Футболист "Тоттенхэма" забил один из самых красивых голов сезона АПЛ
Форвард "Тоттенхэма" Доминик Соланке стал одним из главных действующих лиц матча 24-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".
Фото: Reuters