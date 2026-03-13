Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
1 - 0 1 0
БетисЗавершен
Штутгарт
1 - 2 1 2
ПортуЗавершен
Лилль
0 - 1 0 1
Астон ВиллаЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
РомаЗавершен
Ференцварош
2 - 0 2 0
БрагаЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
МидтьюлландЗавершен
Сельта
1 - 1 1 1
ЛионЗавершен
Генк
1 - 0 1 0
ФрайбургЗавершен

В "Ливерпуле" приняли решение по будущему Слота - источник

Руководство "Ливерпуля" не сомневается в главном тренере команды Арне Слоте и продолжает полностью поддерживать нидерландского специалиста.
Фото: ФК "Ливерпуль"
Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн. По информации источника, в клубе уверены, что именно Слот способен улучшить результаты команды. В "Ливерпуле" также считают, что на данный момент на тренерском рынке нет кандидатов, которые подходили бы клубу лучше.

Отмечается, что сам специалист доволен работой в английском клубе.

