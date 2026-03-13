В "Ливерпуле" приняли решение по будущему Слота - источник

Руководство "Ливерпуля" не сомневается в главном тренере команды Арне Слоте и продолжает полностью поддерживать нидерландского специалиста.

Фото: ФК "Ливерпуль"

Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн. По информации источника, в клубе уверены, что именно Слот способен улучшить результаты команды. В "Ливерпуле" также считают, что на данный момент на тренерском рынке нет кандидатов, которые подходили бы клубу лучше.



Отмечается, что сам специалист доволен работой в английском клубе.