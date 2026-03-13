Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
1 - 0 1 0
БетисЗавершен
Штутгарт
1 - 2 1 2
ПортуЗавершен
Лилль
0 - 1 0 1
Астон ВиллаЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
РомаЗавершен
Ференцварош
2 - 0 2 0
БрагаЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
МидтьюлландЗавершен
Сельта
1 - 1 1 1
ЛионЗавершен
Генк
1 - 0 1 0
ФрайбургЗавершен

Агент рассказал о состоянии нападающего "Крыльев Советов"

Агент нападающего "Крыльев Советов" Вадима Ракова Владимир Кузьмичёв поделился информацией о состоянии игрока после перенесённой травмы.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
По словам агента, форвард уже восстановился после операции на плюсневой кости и вернулся к тренировкам вместе с командой.

- Вадим полностью здоров и вторую неделю тренируется в общей группе. Раков здоров, но пока набирает физическую форму, - цитирует агента "СЭ".

Права на игрока принадлежат "Локомотиву". За самарский клуб нападающий выступает на правах аренды.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится