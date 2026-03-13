Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Панатинаикос
1 - 0 1 0
БетисЗавершен
Штутгарт
1 - 2 1 2
ПортуЗавершен
Лилль
0 - 1 0 1
Астон ВиллаЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
РомаЗавершен
Ференцварош
2 - 0 2 0
БрагаЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
МидтьюлландЗавершен
Сельта
1 - 1 1 1
ЛионЗавершен
Генк
1 - 0 1 0
ФрайбургЗавершен

"Лион" ушёл от поражения в игре против "Сельты"

"Сельта" и "Лион" не смогли определить победителя в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Фото: УЕФА
Встреча завершилась со счётом 1:1.

Испанская команда открыла счёт в середине первого тайма - отличился защитник Хави Руэда. Во второй половине встречи хозяева остались в меньшинстве: Борха Иглесиас получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Французский клуб сумел воспользоваться численным преимуществом в концовке игры. На 87-й минуте полузащитник "Лиона" Эндрик отправил мяч в ворота соперника и восстановил равновесие.

Ответная встреча между командами состоится на следующей неделе.

