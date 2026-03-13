"Лион" ушёл от поражения в игре против "Сельты"

"Сельта" и "Лион" не смогли определить победителя в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Фото: УЕФА

Встреча завершилась со счётом 1:1.



Испанская команда открыла счёт в середине первого тайма - отличился защитник Хави Руэда. Во второй половине встречи хозяева остались в меньшинстве: Борха Иглесиас получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.



Французский клуб сумел воспользоваться численным преимуществом в концовке игры. На 87-й минуте полузащитник "Лиона" Эндрик отправил мяч в ворота соперника и восстановил равновесие.



Ответная встреча между командами состоится на следующей неделе.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Лион