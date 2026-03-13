Встреча завершилась со счётом 1:1.
Испанская команда открыла счёт в середине первого тайма - отличился защитник Хави Руэда. Во второй половине встречи хозяева остались в меньшинстве: Борха Иглесиас получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
Французский клуб сумел воспользоваться численным преимуществом в концовке игры. На 87-й минуте полузащитник "Лиона" Эндрик отправил мяч в ворота соперника и восстановил равновесие.
Ответная встреча между командами состоится на следующей неделе.
"Лион" ушёл от поражения в игре против "Сельты"
Фото: УЕФА