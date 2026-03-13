"Ноттингем Форест" уступил датскому клубу в Лиге Европы

Встреча завершилась победой датского клуба со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой игре был забит в концовке. На 80-й минуте отличился нападающий гостей Чжо Гю Сон.
Ответная встреча между командами состоится 19 марта в Дании.
Гол: Чжо Гю Сон, 81.
"Ноттингем Форест": Зельс, Морато (Уильямс, 46), Мурилло, Жаир Кунья (Миленкович, 9), Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Домингес (Сангаре, 70), Андерсон, Айна (Баква, 82), Игор Жезус (Луккаа, 70).
"Мидтьюлланд": Олафссон, Соренсен, Эрлич, Дяо, Йенсен, Браво, Биллинг, Кастильо (Андреасен, 46), Мбабу (Ли Хан Бом, 60), Шимшир (Уре, 57), Жуниор Брумадо (Чжо Гю Сон, 57).
Предупреждения: Морато, 33.
Фото: УЕФА