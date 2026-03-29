Действующий игрок "Тоттенхэма" может возглавить команду - The Telegraph

Действующий игрок "Тоттенхэма" может возглавить команду

В "Тоттенхэме" рассматривают нестандартный вариант с назначением временного главного тренера.

Фото: Getty Images

По информации The Telegraph, эту роль может получить действующий защитник команды Бен Дэвис. Сообщается, что 32-летний футболист в настоящее время не играет из-за травмы лодыжки и с января находится вне состава. При этом он пользуется авторитетом в раздевалке и уже проходит обучение на тренера, что делает его одним из кандидатов на временную роль до конца сезона.



Ранее лондонский клуб объявил об отставке Игора Тудора, который проработал в клубе чуть больше месяца.