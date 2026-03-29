Первая лига

Чайка
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Черноморец
1 - 4 1 4
РоторЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Родина
3 - 1 3 1
УралЗавершен

Полузащитник "Манчестер Сити" сообщил об уходе из клуба

Бернарду Силва близок к уходу из "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона.
По информации журналиста Марка Бруса, полузащитник принял решение не продолжать карьеру в английском клубе и покинуть команду летом после завершения контракта. Сообщается, что португалец уже уведомил руководство "горожан" о своём намерении.

Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. В текущем сезоне хавбек провёл 42 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и оформил пять ассистов.

