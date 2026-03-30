Как сообщает Sky Sports, подавляющее большинство респондентов выступило против использования видеоповторов.
Исследование включало 15 вопросов, касающихся оценки эффективности VAR и возможного расширения полномочий видеоассистентов. По итогам опроса 76% участников поддержали идею отказа от системы, тогда как лишь 3,4% назвали её действительно полезной для футбола.
В текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги лидирует "Арсенал", набравший 70 очков после 31 проведённого матча. Следом идёт "Манчестер Сити", а третью позицию занимает "Манчестер Юнайтед"/
В Англии 76% болельщиков хотят отмены VAR
Ассоциация футбольных болельщиков (FSA), представляющая интересы фанатов в Англии и Уэльсе, опубликовала результаты опроса о работе системы VAR.
Фото: BBC Sport