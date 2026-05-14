КДК РФС вынес наказание Медведеву после его обращения к болельщикам

"В соответствии со статьей 28, с абзацем 2 части 6 статьи 94, статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктами 11, 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении иных лиц, не повлекшее прямое удаление игрока и не отмеченное в протоколе матча и за неспортивное поведение - оштрафовать футболиста ФК "Пари НН" г. Нижний Новгород Никиту Медведева на 300 000 рублей", - написано на официальном сайте РФС.
В понедельник, 11 мая, состоялся матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между нижегородским "Пари НН" и московским ЦСКА. Встреча проходила на "Совкомбанк Арене". Подопечные Дмитрия Игдисамова одержали волевую победу со счетом 2:1.
После игры голкипер "Пари НН" Никита Медведев грубо отреагировал на болельщиков, которые принесли плакаты в поддержку экс-тренера команды Алексея Шпилевского. Футболист попросил этих фанатов не приходить на стадион.