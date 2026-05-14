Известна позиция Мбаппе по назначению Моуринью в "Реал"

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе положительно относится к возможному возвращению Жозе Моуринью в мадридский клуб.
Фото: Getty Images
Как сообщает Madrid Universal со ссылкой на журналиста Мигеля Серрано, французский форвард хотел бы поработать под руководством португальского специалиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что Моуринью близок к назначению в "Реал". Ранее Моуринью уже работал в мадридском клубе с 2010 по 2013 год. Сейчас 63-летний специалист возглавляет "Бенфику".

