Как сообщает Madrid Universal со ссылкой на журналиста Мигеля Серрано, французский форвард хотел бы поработать под руководством португальского специалиста.
Ранее в СМИ появилась информация, что Моуринью близок к назначению в "Реал". Ранее Моуринью уже работал в мадридском клубе с 2010 по 2013 год. Сейчас 63-летний специалист возглавляет "Бенфику".
Известна позиция Мбаппе по назначению Моуринью в "Реал"
Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе положительно относится к возможному возвращению Жозе Моуринью в мадридский клуб.
