Известна позиция Мбаппе по назначению Моуринью в "Реал"

Нападающий " Реала " Килиан Мбаппе положительно относится к возможному возвращению Жозе Моуринью в мадридский клуб.

Как сообщает Madrid Universal со ссылкой на журналиста Мигеля Серрано, французский форвард хотел бы поработать под руководством португальского специалиста.



Ранее в СМИ появилась информация, что Моуринью близок к назначению в "Реал". Ранее Моуринью уже работал в мадридском клубе с 2010 по 2013 год. Сейчас 63-летний специалист возглавляет "Бенфику".