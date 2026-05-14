Как пишет AS, несколько европейских клубов, включая "Манчестер Сити", внимательно следят за ситуацией и рассчитывают, что уругваец может покинуть мадридскую команду.
При этом сам Вальверде, как утверждается, не настроен уходить из "Реала". Возможный трансфер игрока оценивается в сумму от 100 до 120 миллионов евро.
В текущем сезоне уругваец провёл 48 матчей, записав на свой счёт девять голов и 13 результативных передач. Его контракт с мадридским клубом действует до 2029 года.
"Манчестер Сити" хочет подписать игрока "Реала" - источник
Будущее полузащитника "Реала" Федерико Вальверде оказалось под вопросом после конфликта с Орельеном Тчуамени.
