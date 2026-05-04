Дзюба рискует пропустить остаток сезона

Стали известны возможные сроки восстановления нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы после травмы, полученной в матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Акрон"
Форвард был заменён по ходу встречи 28-го тура РПЛ из-за повреждения. Позже тольяттинский клуб сообщил, что у футболиста диагностирована травма задней поверхности бедра.

По информации "Матч ТВ", спортивный врач оценил восстановление при подобных повреждениях примерно в две-три недели.

Таким образом, 37-летний нападающий может не сыграть в оставшихся матчах сезона против "Ростова" и "Крыльев Советов".

В текущем розыгрыше чемпионата России Дзюба провёл 26 встреч, забив восемь мячей и отдав пять голевых передач.

