"Манчестер Сити" спасся от поражения в матче с "Эвертоном"

"Манчестер Сити" ушёл от поражения в концовке гостевого матча с "Эвертоном" в 35-м туре АПЛ - 3:3.

Фото: BBC Sport

Команда Хосепа Гвардиолы открыла счёт ещё в первом тайме благодаря голу Жереми Доку. После перерыва "Эвертон" перевернул ход встречи: Тьерно Барри сравнял счёт, Джейк О'Брайен вывел хозяев вперёд, а затем Барри оформил дубль, забив третий мяч "Эвертона".



В концовке "горожане" спаслись от поражения. Эрлинг Холанд сократил отставание, а уже в компенсированное время Доку забил свой второй мяч в игре и принёс гостям ничью.



После 35 туров "Манчестер Сити" набрал 71 очко и продолжает идти вторым в таблице АПЛ. "Эвертон" с 48 баллами занимает десятое место.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Манчестер Сити