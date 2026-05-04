"Манчестер Сити" спасся от поражения в матче с "Эвертоном"

"Манчестер Сити" ушёл от поражения в концовке гостевого матча с "Эвертоном" в 35-м туре АПЛ - 3:3.
Фото: BBC Sport
Команда Хосепа Гвардиолы открыла счёт ещё в первом тайме благодаря голу Жереми Доку. После перерыва "Эвертон" перевернул ход встречи: Тьерно Барри сравнял счёт, Джейк О'Брайен вывел хозяев вперёд, а затем Барри оформил дубль, забив третий мяч "Эвертона".

В концовке "горожане" спаслись от поражения. Эрлинг Холанд сократил отставание, а уже в компенсированное время Доку забил свой второй мяч в игре и принёс гостям ничью.

После 35 туров "Манчестер Сити" набрал 71 очко и продолжает идти вторым в таблице АПЛ. "Эвертон" с 48 баллами занимает десятое место.

