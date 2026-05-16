Гвардиола повторил достижение Фергюсона после победы в Кубке Англии

Победа над "Челси" в финале Кубка Англии позволила Хосепу Гвардиоле повторить одно из достижений Алекса Фергюсона в английском футболе.

"Манчестер Сити" выиграл решающий матч турнира со счётом 1:0. Испанский специалист в третий раз привёл "горожан" к победе в Кубке Англии. Как отмечает Squawka, ранее только Фергюсону удавалось минимум трижды выигрывать этот турнир и одновременно иметь не менее трёх побед в Кубке английской лиги.



У Гвардиолы теперь три победы в Кубке Англии и пять - в Кубке лиги. Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" за карьеру завоевал пять Кубков Англии и четыре Кубка лиги.