Первая лига

СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
УралЗавершен
Ротор
5 - 0 5 0
ЧайкаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Волга Ул
0 - 3 0 3
ФакелЗавершен
Арсенал Тула
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
УфаЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен

Кубок Англии

Челси
0 - 1 0 1
Манчестер СитиЗавершен

Гвардиола повторил достижение Фергюсона после победы в Кубке Англии

Победа над "Челси" в финале Кубка Англии позволила Хосепу Гвардиоле повторить одно из достижений Алекса Фергюсона в английском футболе.
"Манчестер Сити" выиграл решающий матч турнира со счётом 1:0. Испанский специалист в третий раз привёл "горожан" к победе в Кубке Англии. Как отмечает Squawka, ранее только Фергюсону удавалось минимум трижды выигрывать этот турнир и одновременно иметь не менее трёх побед в Кубке английской лиги.

У Гвардиолы теперь три победы в Кубке Англии и пять - в Кубке лиги. Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" за карьеру завоевал пять Кубков Англии и четыре Кубка лиги.

