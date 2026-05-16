Газинский оценил шансы "Краснодара" завершить сезон с трофеем

Юрий Газинский считает, что сезон всё равно можно будет назвать успешным для "Краснодара", даже если команда упустит чемпионство, но выиграет Кубок России.



- Ну, однозначно да. Учитывая, что на сегодняшний день Кубок — это тоже трофей, а всё-таки малая обойма команды играет. Вполне, мне кажется, это можно назвать успехом, - поделился мнением Газинский в интервью Metaratings

Также команда Мурада Мусаева 24 мая сыграет против " Кроме того, Газинский обратил внимание на ограниченную глубину состава у команды Мурада Мусаева.Перед последним туром чемпионата южане продолжают борьбу за золото. Для титула "Краснодару" необходима победа над "Оренбургом" и потеря очков " Зенитом " в игре с "Ростовом".Также команда Мурада Мусаева 24 мая сыграет против " Спартака " в Суперфинале Кубка России. Матч состоится в "Лужниках".