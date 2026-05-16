Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
УралЗавершен
Ротор
5 - 0 5 0
ЧайкаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Волга Ул
0 - 3 0 3
ФакелЗавершен
Арсенал Тула
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
УфаЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен

Кубок Англии

Новости
Челси
0 - 1 0 1
Манчестер СитиЗавершен

Газинский оценил шансы "Краснодара" завершить сезон с трофеем

Юрий Газинский считает, что сезон всё равно можно будет назвать успешным для "Краснодара", даже если команда упустит чемпионство, но выиграет Кубок России.
Фото: ФК "Краснодар"
Кроме того, Газинский обратил внимание на ограниченную глубину состава у команды Мурада Мусаева.

- Ну, однозначно да. Учитывая, что на сегодняшний день Кубок — это тоже трофей, а всё-таки малая обойма команды играет. Вполне, мне кажется, это можно назвать успехом, - поделился мнением Газинский в интервью Metaratings.

Перед последним туром чемпионата южане продолжают борьбу за золото. Для титула "Краснодару" необходима победа над "Оренбургом" и потеря очков "Зенитом" в игре с "Ростовом".

Также команда Мурада Мусаева 24 мая сыграет против "Спартака" в Суперфинале Кубка России. Матч состоится в "Лужниках".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится