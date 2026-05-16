Роналду не пришёл на награждение после поражения в финале

Криштиану Роналду не появился на церемонии награждения после поражения "Аль-Насра" в финале Лиги чемпионов АФК 2.

Фото: Getty Images

Португалец не стал получать серебряную медаль вместе с партнёрами по команде. В решающем матче турнира саудовский клуб уступил японской "Гамбе Осаке" со счётом 0:1.



После финального свистка футболисты "Аль-Насра" приняли участие в награждении, однако Роналду на церемонии отсутствовал.



Напомним, 40-летний форвард провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.