Португалец не стал получать серебряную медаль вместе с партнёрами по команде. В решающем матче турнира саудовский клуб уступил японской "Гамбе Осаке" со счётом 0:1.
После финального свистка футболисты "Аль-Насра" приняли участие в награждении, однако Роналду на церемонии отсутствовал.
Напомним, 40-летний форвард провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.
Роналду не пришёл на награждение после поражения в финале
