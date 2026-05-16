Как сообщает "БИЗНЕС Online", клуб не собирается продлевать контракт с игроком, срок действия которого подходит к концу.
Футболист стал игроком казанцев осенью прошлого года. Тогда хавбек перебрался в Казань в статусе свободного агента после ухода из французского "Гавра".
В составе казанской команды Кузяев провёл 19 матчей, однако результативными действиями не отметился.
В "Рубине" определились с будущим Кузяева - источник
Далер Кузяев покинет "Рубин" после завершения нынешнего сезона.
Фото: ФК "Рубин"