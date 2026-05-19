"У Соболева не первая и не вторая роль точно". Кержаков назвал игроков, принесших чемпионство "Зениту"

"Думаю, у Соболева не первая и не вторая роль точно. Есть футболисты, которые оказали большее влияние и принесли чемпионство: Вендел, Нино.
Во второй части сезона намного важнее, как мне кажется, был Дивеев, нежели Соболев. Глушенков хорошо играл в конце", - заявил Кержаков.
Александр Соболев провел в этом сезоне Российской Премьер-Лиги 28 матчей за "Зенит" и отметился 10 забитыми голами и 2 результативными передачами. Также 29-летний центральный нападающий записал на свой счет 3+1 по системе гол плюс пас в 10 играх Кубка России. По итогам сезона форвард стал лучшим бомбардиром команды.
Сине-бело-голубые финишировали на первом месте в турнирной таблице чемпионата, опередив на два очка "Краснодар". Команда Сергея Семака вернула себе чемпионское звание спустя год. Ранее петербуржцы выигрывали РПЛ шесть раз подряд.
